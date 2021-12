Il campione di pugilato Cammarelle incontra gli studenti del Manthonè

Roberto Cammarelle a Pescara per un incontro con gli studenti dell'istituto tecnico Aterno-Manthonè.

Il pluricampione di pugilato sarà nella nostra città domani, mercoledì 15 dicembre.

L'iniziativa rientra nel progetto scolastico “Boxando s’impara”, a carattere nazionale.

È accreditato formalmente al Miur tramite Sport e Salute ed è ideato e promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con i comitati regionali Fpi, a cura della commissione progetti speciali in ambito scolastico Fpi e destinato alle scuole secondarie di II grado e agli istituti penitenziari. Simone Di Marco, che ha curato il progetto col supporto del suo team e in particolare di Francesco Di Giacomo, ha voluto fortemente organizzare una giornata conclusiva coinvolgente ed entusiasmante, nell’Istituto Manthonè.

L'appuntamento è denominato “Incontro con il Campione”, in cui alunni e insegnanti potranno dialogare e confrontarsi con Cammarelle, pluricampione mondiale e olimpico, medaglia d’oro a Pechino 2008, bronzo ad Atene 2004 e argento a Londra 2012, ambassador Fpi ed eccellenza nazionale. L’appuntamento è stato fortemente voluto per provare a lasciare un segno importante nel percorso di crescita dei ragazzi, per caricarli di entusiasmo ed emozioni, in un momento in cui prevalgono in loro disorientamento e mancanza di ogni spirito di iniziativa per tutti i cambiamenti di abitudini dettati dal Covid, che ha purtroppo appiattito le personalità di molti. Saranno presenti tutte le massime cariche Istituzionali e sportive del territorio, consiglieri della Federazione Pugilistica Italiana, membri della commissione progetti speciali in ambito scolastico della Fpi.