Allenamento di pugilato con il campione mondiale e olimpico Roberto Cammarelle nel rione Fontanelle

Sono diversi gli eventi in programma a Pescara tra venerdì e sabato nell'ambito del tavolo sulle periferie attivato dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

A comporre il tavolo sono i rappresentanti delle istituzioni e del volontariato sociale.

Il tavolo ha organizzato alcuni eventi per coinvolgere i cittadini residenti, soprattutto i più giovani, in attività ricreative e sportive, dalla forte finalità aggregativa e socializzante.

Si comincerà domani, venerdì 8 luglio, alle ore 18, nel piazzale di via Caduti per Servizio dove la sezione giovanile delle Fiamme Oro della polizia effettuerà una seduta dimostrativa di allenamento pugilistico, con la straordinaria partecipazione del campione olimpico e mondiale Roberto Cammarelle. Sempre domani, dalle ore 16 alle 19, nel centro polivalente “Monsignor Britti”, quartiere San Donato, si svolgerà la prima parte del “Torneo delle Periferie”, calcio a 5, con gli incontri riservati alla categoria under 16. La finale under 16 si terrà il giorno successivo, 9 luglio: a partire dalle ore 16, nel campo sportivo “Donati” di Villa del Fuoco che ospiterà, a seguire, anche l’iniziativa “Entra in campo con le Istituzioni”, torneo open al quale prenderanno parte rappresentanti della prefettura, dell’autorità giudiziaria, della polizia, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, del Comune di Pescara, dell'istituto comprensivo Pescara 1 nonché delle associazioni di volontariato.

Sempre il 9 luglio, nel quartiere Fontanelle, a partire dalle ore 17, si svolgerà la manifestazione “Periferie in Festa” che inizierà nel parco della Serenità di via Caduti per Servizio con delle letture ad alta voce a cura dell’associazione “Nati per leggere” e destinate a bambini fino ai 6 anni di età. Dalle 18:30, all’interno del parco, i cittadini che lo vorranno potranno partecipare ad un drum circle, per suonare, tutti insieme, degli strumenti a percussione, sotto la guida di Chiara Martino. A seguire, all’esterno del Parco, il Tamburò Quartet del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara eseguirà musiche di Pino Daniele e di Napoli Centrale.

Il prefetto ringrazia tutte le amministrazioni e gli enti che compongono il tavolo delle periferie (Comune di Pescara, questura, scuola per il controllo del territorio, carabinieri, guardia di finanza, università “d’Annunzio”, ufficio scolastico provinciale, istituto comprensivo Pescara 1, conservatorio di musica di Pescara, Ser.D., caritas diocesana, associazione “Libera contro le mafie”, comitato di quartiere “Per una nuova Rancitelli”, associazione “Insieme per Fontanelle”, “Domenico Allegrino Onlus”, “Ananke Onlus”, “Codici Abruzzo”, “On The road”, “Prossimità alle Istituzioni”) per il fattivo impegno con cui hanno ideato e organizzato le iniziative descritte.