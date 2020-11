Positiva al Covid-19 l'assessore Roberta Rullo di Spoltore, è anche insegnante della scuola primaria

Roberta Rullo, assessore comunale all'Istruzione di Spoltore, è risultata positiva al Covid-19 (Coronavirus).

A farlo sapere, con una nota, è il Comune guidato dal sindaco Luciano Di Lorito.

L'amministratrice, che è un'insegnante di scuola primaria, ha effettuato un tampone in via precauzionale considerata la presenza di alcuni sintomi ed è già in isolamento da diversi giorni.

Le sue condizioni di salute sono buone e continua l'attività in giunta, che da alcune settimane si tiene regolarmente in videoconferenza proprio per evitare la diffusione del virus.

«Per quanto riguarda la sua professione di docente», si legge in una nota dell'amministrazione comunale, «sono state prese tutte le decisioni dalle istituzioni scolastiche per tutelare al massimo la salute di ragazzi e colleghi di lavoro. Mercoledì 18 novembre, intanto, torneranno a scuola gli alunni della "Tiziana Fagnani" di Santa Teresa la cui chiusura di due giorni è stata disposta per motivi precauzionali dal sindaco Luciano Di Lorito (salvo eventuali indicazioni successive dal dipartimento di prevenzione della Asl di Pescara) a causa della positività di due alunni.