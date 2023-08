Roberta D'Amelio vince la tappa di Turrivalignani del Festival della Melodia e accede alla finale regionale

È Roberta D'Amelio la vincitrice della tappa di Turrivalignani del Festival della Melodia. La cantante teatina ha regalato grandi emozioni con il brano “Are you gonna be my girl” di Jet conquistando il primo gradino del podio che le vale la finale regionale del concorso.

A premiarla in piazza Berlinguer, al termine di una piacevole serata che ha visto la partecipazione di 12 artisti, sono stati il sindaco Giovanni Placido e la consigliera comunale Mara Del Castello che prima delle premiazioni si è esibita brillantemente con una canzone cantata con Maurizio Tocco.

Per le migliori qualità vocali la speciale commissione ha attenzionato Lorenzo Di Giovanni con il brano “Portami a ballare” di Luca Barbarossa mentre un pari-merito ha contraddistinto il riconoscimento per la migliore interpretazione a Cataldo Di Blasio e a Rodica Elena Aresanu. Il premio della giuria poi è andato al bravo cantautore partenopeo Genni Cusopoli mentre il premio della critica ha visto sorridere l'artista angolana Giuliana Marinelli.

Risate a non finire con il “percorso della vita” del barzellettiere Valerio Basilavecchia, convinto per fortuna a tornare in scena dopo l'annuncio del suo ritiro dal mondo dello spettacolo. A riscaldare ulteriormente gli animi dei presenti ci hanno pensato i vincitori nazionali del Festival della Melodia Giada Serraiocco e Marco Corneli.

A presentare l'evento che ha chiuso l'estate di Turrivalignani ci hanno pensato con simpatia e sottile umorismo l'inossidabile coppia formata dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli e da un altro bravo ex vincitore della kermesse Maurizio Tocco.

“Ho realizzato un sogno che dedico alla mia insegnante di scuola che mi ha spinta a cantare - ha detto commossa e sorpresa Roberta D'Amelio -. La mia natura è rock anche se spesso mi sono presentata in gara con brani di altra natura. Dedico il primo posto alla mia famiglia e a chi ha sempre creduto in me”.