Roberta Beta torna a Pescara, tra l'ecospiaggia e un gelato al Bar Napoli

Roberta Beta, ex concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello, a Pescara è di casa. Sin da piccola, infatti, viene ogni estate nella nostra città per trascorrervi alcuni giorni di relax. E, del capoluogo adriatico, Roberta è letteralmente innamorata, visto che ne parla sempre benissimo e non perde mai occasione per magnificarne le peculiarità.

In queste ore la 56enne si trova proprio a Pescara, come testimoniano due post pubblicati sui suoi canali social tra questa notte e oggi pomeriggio. Nel primo, la giornalista e conduttrice radiofonica racconta di un lunedì sera trascorso al Bar Napoli, che lei frequenta abitualmente, per gustare "la cosa più buona" di questo esercizio commerciale, ossia "il gelato allo yogurt".

Nel secondo, invece, Roberta Beta fa vedere di essere tornata all’ecospiaggia, struttura sorta da circa un anno negli spazi della spiaggia libera che si trova in centro, insieme a tre sue amiche affette da sindrome di Down: "Vi aspettiamo per un buon caffè, per un drink e per passare una bella giornata di mare insieme", scrive la donna, profondendosi dunque in un vero e proprio spot a favore della spiaggia ecosostenibile e inclusiva, attualmente gestita dalla onlus Sport21 Abruzzo Odv.

Ma da cosa nasce il legame di Roberta Beta con Pescara? Presto detto: la sua famiglia era molto legata a quella di Leopoldo Muzii, sindaco di Castellammare Adriatico, e lei negli anni ha voluto proseguire la tradizione portando qui anche suo figlio. Apprezza molto il nostro mare e non si perde un'iniziativa culturale, a cominciare dal Festival della Rivoluzione. Insomma, è lei la testimonial ideale per promuovere turisticamente la nostra città. Qualcuno potrebbe pensarci.