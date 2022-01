"Rivoluzione giurassica", nuovo singolo di Le Canzoni Giuste [VIDEO]

Si chiama "Rivoluzione giurassica" il nuovo singolo della band pescarese Le Canzoni Giuste. Intanto è on line anche il videoclip del brano, estratto dall'album "Felici e contenti", in cui viene mostrato l’ultimo capitolo della saga che ha visto il gruppo viaggiare nel tempo e affrontare pericolosi nemici, fino a scampare all’arrivo di un meteorite, che con il suo impatto sul pianeta Terra li spedisce all’interno di una nuova dimensione spazio-temporale: un videogioco ambientato nella preistoria.

Le Canzoni Giuste si trovano così a dover combattere contro pericolosi dinosauri virtuali e contro Ettore, un loro vecchio nemico, che li insegue ormai dall'inizio della storia. Riusciranno a fuggire anche questa volta? In “Rivoluzione giurassica” viene rappresentata la vera specie dominante sul pianeta Terra: quella dei dinosauri:

“Si tratta - afferma la band - dell’unica in grado di dominare per molte ere, non essendo mai di fatto un problema, a differenza del misero essere umano, mammifero bipede e approfittatore”.

Alla regia del video c'è Antonio De Gregorio. L’album “Felici e contenti” è un concept composto da undici tracce e diviso in tre atti. La formazione è composta da Iacopo Ligorio: chitarre, voci, musiche, testi, arrangiamenti e produzione elettronica; Bruno Contin: pianoforte, tastiere e synth, cori, testi, musiche, arrangiamenti e produzione elettronica; Flavio Piermatteo: sax, Ewi e cori; Luca Degl’Innocenti: basso, cori, musiche e arrangiamenti; Gianmarco Spaccassassi: batteria, percussioni e octapad e Chris D’Eramo: chitarre.

Negli anni la band ha conquistato diversi premi e riconoscimenti, come il Festival della Melodia nel 2018 e i contest Revolution Sound, A-Cappello Festival e Beyond Sound mission nel 2019. Inoltre Le Canzoni Giuste sono state finaliste di vari premi e concorsi, tra cui il Meeting Del Mare, il Premio Nazionale delle Arti, Non è mica da questi particolari che si giudica un Cantautore, il Premio Pierangelo Bertoli e il talent show televisivo "iBand", andato in onda su La 5, con Giorgia Wurt, Marco Carta, Sal da Vinci e Silvia Salemi. Non solo: nel 2020 sono stati i primi ad essere annunciati al Meeting delle etichette indipendenti di Faenza. Nel loro ampio curriculum vantano anche un'esibizione per il “Tenco Ascolta”. Infine, per ben due anni consecutivi, nel 2017 e 2018, sono stati finalisti del contest Area Sanremo.