Nuova riunione in prefettura per la realizzazione di una rotatoria davanti al casello autostradale di Bussi / Popoli

Questa mattina 4 dicembre si è svolta una nuova riunione tecnica in prefettura a Pescara, per discutere del progetto di realizzazione della nuova rotatoria davanti al casello autostradale dell'autostrada A25 Bussi/Popoli. Il problema che da tempo viene segnalato, sul fronte della sicurezza stradale e della facilità d'ingresso al casello, riguarda l'accesso dalla direzione Popoli lungo la Tiburtina.

Presenti il prefetto Di Vincenzo, il sindaco di Popoli Galli, il sindaco di Bussi Lagatta, i rappresentanti dell'Anas e Strada dei Parchi, il comandante del reparto operativo dei carabinieri La Rocca, il dirigente della polizia stradale di Pescara Primi.

Anas e Strada dei Parchi hanno illustrato il progetto preliminare per realizzare la rotatoria, mentre per il finanziamento entrambi gli enti hanno fatto richiesta al Mit. Anche il prefetto recepirà le istanze dei due sindaci chiedendo un'interlocuzione sempre con il Ministero dei Trasporti al fine di arrivare con rapidità alla risoluzione di questo delicato e importante problema per la viabilità della zona.