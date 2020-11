Nuova riunione del comitato ristretto dei sindaci Asl, il direttore Ciamponi: "Ordinate 92 mila dosi di vaccino antinfluenzale"

Nuova seduta del comitato ristretto dei sindaci della Asl di Pescara, presieduta dal sindaco Masci e alla presenza del direttore generale della Asl Ciamponi. Ovviamente al centro del dibattito la seconda ondata di Coronavirus che anche in Abruzzo sta colpendo in modo deciso. Si è fatto il punto della situazione per l'ospedale Covid di Pescara, dove sono occupati 140 dei 174 posti letto e 24 unità di terapia intensiva e dunque la situazione è attualmente ancora gestibile. Si è aperto anche il dibattito sul vaccino anti Covid, e sul protocollo di conservazione della sostanza che, per alcune specialità farmacologiche che dovrebbero essere proprio fra le prime ad essere introdotte, prevede una conservazione fino a 80 gradi sotto zero.

Per i vaccini anti influenzali, invece, ampie rassicurazioni dal manager Ciamponi: sono state ordinate per la Asl di Pescara 92 mila dosi contro le 59 mila dello scorso anno. Quarantamila vaccinazioni sono già state eseguite, contro le 20 mila dello stesso periodo del 2019. Inoltre, si tende a non anticipare troppo i tempi in quanto l'efficacia prevista è di 3 - 4 mesi ed a gennaio è atteso il picco della malattia.

Si è discusso infine anche della questione della gestione dei rifiuti legati al Covid, con costi insostenibili per i singoli comuni soprattutto più piccoli, mentre il manager Ciamponi ha fatto sapere che eseguirà un sopralluogo a Penne, all'ospedale San Massimo, per verificare la possibilità di utilizzare alcuni locali per l'emergenza Covid. Infine il sindaco di Tocco da Casauria sollecita l'aggiornamento dei dati per i nuovi positivi trasmessi ai Comuni, che spesso si trovano in difficoltà per il ritardo nelle comunicazioni.