In diecimila attendono la visita per l'invalidità, i sindacati chiedono un incontro urgente ad Asl e Inps

Il problema è stato sollevato diversi mesi fa, ma visto che nulla si sarebbe mosso i sindacati chiedono un incontro “immediato” alla Asl e all'Inps perché “il blocco” delle visite per l'invalidità si superi e si diano garanzie a chi si vede negato un diritto.

Le segreterie provinciali della Cgil, la Cisl, la Uil e i rispettivi patronati Inca, Inas e Ital tornano dunque a denunciare i ritardi con cui operano le commissione che quelle visite devono farle.

“Il riconoscimento dello stato invalidante agli aventi diritto, e dei benefici ad esso connessi – scrivono in una nota congiunta Luca Ondifero (Cgil) Franco Pescara (Cisl) e Fabiola Ortolano (Uil) -, hanno lo scopo di alleviare almeno in parte le difficili e precarie condizioni, anche economiche, delle persone direttamente e indirettamente coinvolte. Le procedure di accertamento devono essere note, tempestive ed efficienti”.

“Il riconoscimento dello stato invalidante e l’erogazione delle indennità previste coinvolgono Asl e Inps attraverso le commissioni di invalidità e l’accesso a dette prestazioni è normalmente gestito dai patronati che nello spirito di collaborazione con gli enti, consentono e facilitano la presentazione delle richieste e la complessità delle procedure”, sottolineano. “Queste procedure sono inspiegabilmente rallentate da tempo sul territorio pescarese a differenza di altri, probabilmente anche per effetto della pandemia e dell’emergenza sanitaria tanto che ad oggi risultano inevase oltre diecimila pratiche”.

“Da diversi mesi evidenziamo detti disservizi – sottolineano i sindacati -, ma le responsabilità rimbalzano tra i due enti, rallentando, se non addirittura impedendo, di fatto, le soluzioni che talvolta arrivano dopo il decesso del richiedente. Bisogna urgentemente fare chiarezza sul corretto e tempestivo funzionamento della procedura, sia per la sollecita gestione delle pratiche correnti, sia per il recupero di quelle arretrate”.

Di qui la richiesta di un incontro “immediato” con i due enti.