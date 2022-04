Treni: inconveniente tecnico alla linea elettrica, ritardi fino a 3 ore sulla ferrovia adriatica

Lungo la ferrovia Foggia-Bari-Lecce il traffico è stato sospeso dalle ore 5:40 di questa mattina, in prossimità della stazione di Bari Centrale, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni, ed è da poco tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi. La circolazione rimane tuttavia rallentata a causa dei ritardi accumulati, che arrivano fino a 3 ore (180 minuti).

Tutto ciò sta avendo effetti importanti sulla mobilità, con rallentamenti fino a 120 minuti per 7 treni ad Alta Velocità, fino a 170 minuti per 5 Intercity e fino a 70 minuti per 12 Regionali. Cancellati 6 treni Regionali, mentre 5 sono stati limitati nel percorso. Attualmente i treni possono registrare rallentamenti fino a 15 minuti a causa dei ritardi accumulati in precedenza.

I disagi, ovviamente, stanno interessando anche la stazione centrale di Pescara, dove l'Intercity 606 per Bologna Centrale delle ore 9,02 porta attualmente un ritardo di 175 minuti, mentre il Frecciarossa 9806 per Milano Centrale delle ore 9,12 viaggia con un ritardo di 105 minuti. Il Frecciarossa 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:10) viaggia con un ritardo di 65 minuti, il Frecciargento 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08) viaggia con un ritardo di 55 minuti e l'InterCity 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) viaggia con un ritardo di 75 minuti.

Il treno Icn 765 Milano Centrale (21:50) - Lecce (10:37) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bari Lamasinata con un maggior tempo di percorrenza di 70 minuti e ferma anche a Bari Santo Spirito. I passeggeri diretti a Bari Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus tra Bari Santo Spirito e Bari Centrale. Infine il Frecciarossa 8818 per Milano Centrale delle ore 12,10 e il Frecciarossa 8803 per Bari Centrale delle ore 12:47 hanno entrambi un ritardo di 15 minuti.

