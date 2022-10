Disabile al 74% non trova lavoro e non viene inclusa nei concorsi, al Tg5 la storia della pescarese Rita Consorte [VIDEO]

La storia della pescarese Rita Consorte è stata raccontata nel corso del Tg5 andato in onda alle 13 di oggi, lunedì 3 ottobre.

A raccontare la vicenda della donna di Pescara è stato Andrea Pamparana all'interno della sua rubrica "L'indignato".

Il servizio è stato proposto come una battaglia di civiltà per una cittadina che nonostante lo stato di disabilità non riesce a trovare un posto di lavoro che gli consenta di vivere dignitosamente visto che con la pensione di invalidità da 300 euro non ce la fa. Rita si appella al collocamento obbligatorio riservato alle categorie protette che però nel suo caso non viene ancora applicato. Rita Consorte si è rivolta nel 2020 anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha chiesto agli enti pubblici di attivarsi al fine di risolvere la situazione.