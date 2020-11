Elezioni al liceo Galilei, Federico Proterra confermato rappresentante degli studenti

Al liceo "Galileo Galilei" di Pescara sono risultati eletti, dopo le elezioni del 29 e 30 ottobre, per il consiglio d'istituto Federico Proterra, 907 voti, Matteo Lombardi, 469, Flavia Ciccarelli, 424, e Davide Di Blasio, 260 voti. Federico Proterra dà notizia della sua rielezione con un post su Facebook che riportiamo qui di seguito:

"Rivolgo un rispettoso saluto a tutte le classi, agli studenti e ai neo rappresentanti di classe che detengono l'onore e l'onere di dar voce ai propri compagni. Ringrazio i miei compagni Matteo Lombardi, Flavia Ciccarelli, Davide Di Blasio, Riccardo Pennacchione e mia sorella Cristina. Ringrazio il preside, il vice preside, tutto lo staff scolastico e tutti i membri della commissione dell'elezioni. Ringrazio tutti quelli che hanno preso parte al voto.

Un pensiero riverente va ai miei ex colleghi, Eleonora Di Pietro, Francesco Di Rino e Matteo Lapi, che hanno adempiuto ai loro obblighi con impegno e dedizione esemplari. A loro va tutta la mia riconoscenza per la collaborazione costruttiva avuta fino all'ultimo. La responsabilità di sapere di rappresentare 907 studenti e studentesse mi fa onore. Sono lieto per la fiducia che hanno riposto nei miei riguardi. L'impegno di nuovi rappresentanti deve essere rivolto a superare le difficoltà degli studenti e realizzare le loro speranze.

Sta a noi rappresentanti aiutare le istituzioni per rialzare l'Italia per un futuro migliore. La scuola deve essere l'opportunità per ogni cittadino per arrivare ad un successo personale, formativo, sociale ed economico. Il tempio della cultura deve far maturare i cittadini e talvolta è portata a curare le ferite che la vita provoca come la perdita di un parente, come ultimamente vediamo a causa della pandemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mi unisco al dolore di tutte le famiglie che hanno detto "addio" ai loro affetti durante le due ondate del virus. La scuola non deve lasciar andare nessuno, la dispersione scolastica è ancora molto alta in alcune zone dell'Italia. Il precariato tra i docenti è un problema molto grave che danneggia anche gli studenti. Le istituzioni tutte devono intervenire! Mi auguro che l’amicizia e la collaborazione tra Matteo, Flavia, Davide e me continui anche come rappresentanti d’istituto! Auguro al mio liceo, il "Galileo Galilei" il meglio! W il Galilei! W l'Italia!".