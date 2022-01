Tamponi agli studenti, a Bolognano un solo positivo al Covid su 160

Un solo studente su 160 è risultato positivo al Covid-19 a Bolognano nel corso dello screening di massa volontario che si è svolto questa mattina, sabato 8 gennaio.

Buona la partecipazione con il 70% della popolazione studentesca che si è sottoposto ai test antigenici rapidi.

Il prossimo fine settimana o al più tardi tra 15 giorni verrà organizzata un'altra giornata di test diagnostici.

«Si sono concluse le attività di screening, a Bolognano, rivolte alla popolazione studentesca», fa sapere il sindaco Guido Di Bartolomeo, «è risultata positiva una bimba che frequenta la scuola dell’Infanzia, asintomatica, su 160 alunni che si sono sottoposti ai test diagnostici. La prossima giornata di monitoraggio è già pianificata per il prossimo fine settimana o al più tardi tra 15 giorni. Utilizzerò i test antigenici rimasti inutilizzati oggi per programmare il successivo appuntamento con l’intento di proseguire la necessaria attività di prevenzione del contagio. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale ringrazio ancora una volta lo staff sanitario composto da Chiara e Gianni Marulli, l’infermiera, nonché assessore alla Gentilezza, Mariagrazia D’Intino, e il personale della Protezione Civile, sezione intercomunale di Bolognano, per il prezioso apporto operativo».