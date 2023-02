Ristrutturazione di due palazzine e nuovo pronto soccorso per l'ospedale San Massimo di Penne: si va verso il bando

La Asl di Pescara ha ufficialmente avviato l'iter amministrativo per la procedura di gara relativa ai lavori di recupero di due delle tre palazzine che compongono il complesso edilizio dell'ospedale San Massimo e oltre a questo sarà realizzato il nuovo pronto soccorso proprio la cui “torre” sorgerà proprio tra di loro.

Ad annunciarlo sul suo profilo social e confermarlo a IlPescara è il sindaco di Penne Gilberto Petrucci per il quale questo è “il primo tassello: ora puntiamo a ottenere reparti e servizi per potenziare il San Massimo con l'approvazione in consiglio regionale della nuova rete ospedaliera. L'obiettivo – aggiunge – è cancellare definitamente la riforma, attraverso la quale, il precedente governo regionale ha declassato il nostro ospedale a 'Presidio di area disagiata'”.

Un intervento da 16milioni e 235 mila euro quello che sarà realizzato una volta che l'Aric, l'agenzia di committenza regionale, espleterà il bando di gara con il dipartimento tecnico della Asl, spiega ancora il primo cittadino, che ha già predisposto il capitolato ed il disciplinare.

Le due palazzine saranno quindi completamente messe a nuovo sotto ogni punto di vista e messe a norma così da garantire ai cittadini, aggiunge Petrucci, “una struttura all'avanguardia”. Per lui un passaggio davvero importante che arriva “dopo 35 anni di promesse e annunci” e un traguardo raggiunto grazie al lavoro fatto “dalla precedente e dalla attuale amministrazione”.