Risonanza magnetica a Popoli, la Asl replica a Blasioli (Pd): nessun disagio e nessuno spreco di denaro

Un macchinario tecnologicamente avanzato e nessun disagio per gli utenti. La Asl replica al consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) che in seguito della visita ispettiva fatta all'ospedale di Popoli insieme ai consiglieri comunali Alfredo La Capruccia e Antonio Castricone, aveva denunciato un possibile spreco di denaro pubblico per l'installazione di un nuovo macchinario della risonanza magnetica di qualità uguale a quello presente e possibili disagi per i pazienti visti i lavori da fare.

Non sarebbe così, replica in sostanza la Asl spiegando che con i fondi Next Generation Eu (Ngeu) assegnati nell'ambito del pnrr il 13 luglio 2021, la Regione ha deliberato il 24 maggio 2022 il Piano operativo con cui ha assegnato otto nuovi macchinari per le Aziende sanitarie abruzzesi, due dei quali alla Asl di Pescara. Uno di questi andrà proprio a Popoli e quella cui si procederà non è una nuova installazione, spiega quindi l'Azienda, ma una sostituzione delle cosiddette “tecnologie pesanti”, nello specifico una Risonanza magnetica ad alto campo (1,5 Tesla). Tali tecnologie, si legge nella nota, “già dopo 5-8 anni sono da considerare 'desuete', tanto più che oggi sono in uso tecnologie con intelligenza artificiale”.

Il finanziamento complessivo pnrr che interessa anche le opere murarie necessarie alla sostituzione, ammontano a un milione 36mila euro e i lavori, sottolinea, non creeranno disagi perché “la Asl, al fine di garantire la continuità del servizio, ha previsto la collocazione temporanea di una Risonanza Mobile stazionaria a Popoli. I costi per una finestra temporale stimata in tre mesi – conclude la nota - sono ricompresi nel budget assegnato dai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza”.