La riserva naturale "Valle dell'Orfento" compie 50 anni

Compie 50 anni la riserva naturale "Valle dell'Orfento" istituita l'11 settembre 1917 dal ministro Lorenzo Natali. L'importante ricorrenza è stata festeggiata dal reparto carabinieri Biodiversità e dal Parco Nazionale della Majella. Una sfida portata avanti dal corpo forestale dello Stato, per un'area che dopo la grande emigrazione del secondo dopoguerra sembrava destinata all'abbandono: 2606 ettari, uno dei canyon più selvaggi, suggestivi e ricchi di biodiversità dell'Abruzzo, nel comune di Caramanico Terme (Pescara), sul versante nord-occidentale della Maiella.

Grazie all'istituzione della riserva, sono stati preservati paesaggi naturalistici senza eguali, facendo anche ricerca scientifica, educazione ambientale e contribuendo allo sviluppo socio-economico dell'area con oltre 50 mila visitatori registrati ogni anno al centro della Valle, dove si trova il Wildlife Research Center, nella sede scientifica del parco dove si formano studenti, ricercatori e dottorandi provenienti da tutto il mondo.

Il reparto carabinieri Biodiversità di Pescara e l'ente Parco Nazionale della Maiella organizzeranno il 9 ottobre 2021 un momento celebrativo della ricorrenza presso il Centro 'Paolo Barrasso': un'occasione non solo per ricordare il cammino percorso, ma anche e soprattutto per affrontare, con nuovo slancio, le sfide del presente e delineare gli orizzonti futuri.