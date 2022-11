Avanti con il progetto di accorpamento della riserva dannunziana: si parte con gli espropri

Giornata importante per l'amministazione quella trascorsa oggi in consiglio comunale. Oltre all'approvazione del progetto per l'ampliamento di via Benedetto Croce, ad ottenere il "sì" in aula sono state anche due delibere con cui si dà il via agli espropri annunciati già alcuni mesi fa dal vicesindaco Gianni Santilli, per l'accorpamento della pineta dannunziana.

Nello specifico si trattra del comparto 3, ovvero dell'esproprio dei terreni dove un tempo c'erano il passaggio a livello e la casa cantoniera dell'Anas; e di parte dell'area del galoppatoio (comparto 1). Per quanto riguarda quest'ultimo comparto infatti, come specifica lo stesso Santilli, si tratta solo del primo esproprio che il Comune intende portare avanti per completare il progetto di ampliamento della riserva. Non appena ci saranno nuove risorse si andrà avanti così da riportare la pineta agli antichi splendori.