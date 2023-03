“Rise Up”, il singolo di don Tino per rinascere dopo la pandemia

L’artista reggae pescarese don Tino lancia il suo nuovo singolo “Rise Up”, scaturito dalla collaborazione con la formazione tedesca SoulFyah. Il tema centrale della canzone, in uno stile new-roots che è il vestito che meglio si adatta all'ex leader dei Maga Dog, è un’esortazione ad alzarsi per un cambiamento interiore necessario dopo un momento storico mondiale che ha messo in dubbio ogni certezza, e che durante i primi mesi di pandemia ha stimolato in noi tutti un pensiero critico nei confronti di quelli che sono i capisaldi di un sistema che ha sempre messo davanti ad ogni cosa concetti come il consumismo e il profitto, senza curarsi di aspetti altrettanti importanti come il rispetto della natura e la cura della propria anima.

Spiega don Tino: “Penso di aver assistito al peggio e al meglio delle persone in questi lunghi due anni. Una confusione globale ci ha avvolto, predisponendo gli esseri umani ad aiutarsi ed allo stesso tempo a scontrarsi, siamo stati messi alla prova sotto tanti punti di vista, e non tutti ne sono usciti vincitori. 'Rise up' è ciò che noi tutti dovremmo fare per migliorarci e migliorare gli altri, secondo uno schema di risveglio delle coscienze e di rispetto per tutto ciò che circonda, come recita il ritornello: Rise Up/Alzati, c’è bisogno di cambiare”.

La canzone esce in questo periodo, che coincide con la presunta fine dello stato di emergenza, per “ricordare”, per non smettere di lavorare su noi stessi e su chi ci è vicino, per proseguire quel lavoro di critica e cambiamento che possa migliorare tanti aspetti del vivere quotidiano che ci hanno alienato, trasformando molti individui in esseri egoisti e individualisti, perché se da un lato la pandemia ha risvegliato in moltissime persone la propria coscienza, è anche vero che in molte è avvenuto un peggioramento, tanta rabbia si è riversata per strada, nelle case, nelle relazioni con le persone".

Il nuovo singolo di Don Tino è disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi, 13 marzo, ed è scaricabile in free download da www.dontinomusic.com.