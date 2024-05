Oltre 570mila euro di multe non pagate tra il 2019 e il 2020: scatta la riscossione coattiva

Affidato ad Adriatica Risorse il suolo per la riscossione coattiva delle multe non pagate per violazione al codice della strada negli anni 2019 e 2020. Lo prevede la determina dirigenziale pubblicata in albo pretorio a firma del comandante della polizia locale Danilo Palestini, in cui si specifica che non essendo state pagate nei termini di legge è necessario “provvedere in toto all'iscrizione a ruolo delle stesse al fine di recuperare in modo coattivo le relative sanzioni”.

Nello specifico si tratta di un importo complessivo di 572mila 244,6 euro di cui 334mila 820,71 euro di sanzione vera e propria, 232mila 817,74 euro di interessi e 4mila 606,13 euro per un totale di 5mila 659 verbali notificati e 5mila 663 verbali di spese notificati ai cittadini inadempienti.

Guardando ai singoli anni più alta la somma da incassare relativa al 2019. Somma che ammonta a 343mila 433,47 euro (191mila 391,74 euro di sanzioni; 149mila 274,56 euro di interessi e mille 767,17 spese di procedura e notifica). La somma relativa al 2010 è invece pari a 228mila 811,11 euro (142mila 428,97 di sanzioni; 83mila 543,18 euro di interessi e 2mila 838,96 euro di spese di procedura e notifica).