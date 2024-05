Riscoprire i borghi come identità di luoghi e persone: suggestiva la seconda tappa del progetto Soroptimist Club [FOTO]

La vita e la storia dei borghi Piceno-Aprutini al centro della seconda tappa del progetto “Dai Sibillini alla Majella passando per i borghi” organizzata dal Soroptimist Club di Pescara che ha posto l'attenzione in particolare su Bistenti, borgo del teramano.

Un incontro quello organizzato che si è svolto sabato 4 maggio nella biblioteca Falcone-Borsellino di Pescara e che rientra nel progetto interregionale Marce-Abruzzo organizzato dalla sezione locale del Club presieduto da Maria Grazia Filiberti.A sottolineare nel corso dell'incontro i legami storici di un territorio crocevia di cultura ed economia e dunque anche di identità che affonda le sue radici nell'antica Roma, sono stati i relatori Luigi Laguardia, Graziano Paolone e Angelo Panzone. Il primo è pediatra a Bisenti e ha condiviso le sue esperienze e i ricordi personali e popolari che sono un vero e proprio patrimonio del borgo. Un racconto fatto in dialetto il sup, spiega la presidente Filiberti, proprio per rafforzare quel concetto di identità e accrescere il coinvolgimento di chi ascolta. Paolone e Panzone sono due veri appassionati del proprio territorio e ai presenti hanno raccontato dell'area Piceno-Adriatica tra storia e leggenda ricordano le presunte origine bisentine di Ponzio Pilato il primo, e de La via del Sale il secondo: il percorso che veniva percorso dal porto romano di Città Sant'Angelo per portare il sale a Roma ricongiungendosi con la Salaria e il legame con i mutamenti avvenuti nei secoli con quelle tracce del passato che restano impresse lungo tutto il cammino.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“La lingua e la storia costituiscono l’identità di un territorio e se vogliamo portare alla luce un borgo e farne meta attrattiva di turismo e orgoglio di appartenenza, dobbiamo ripartire da questi due elementi”, sottolinea la presidente del Club rimarcando che la finalità del progetto interregionale è proprio quello di promuovere la sostenibilità sociale ed economica dei borghi attraverso la voce e la conoscenza di intellettuali che di quei luoghi hanno molto da raccontare anche con l'obiettivo di invogliare al ritorno e dunque contrastare il fenomeno dello spopolamento che rischia di cancellarle le identità di luoghi e persone.

“Oggi vogliamo e dobbiamo capire perché e se quei luoghi sono ancora testimoni del nostro passato e le ragioni per cui li amiamo ancora. Quei luoghi infatti – conclude Filiberti - ci appartengono e noi apparteniamo loro e forse a essi dobbiamo tornare".

A fare da cornice all'appuntamento è stata la suggestiva atmosfera dal sapore magico e animata dalle narrazioni lette in vernacolo e le ricostruzioni storiche. Un viaggio immaginario alla ricerca e la scoperta delle proprie radici un rinnovato sentimento di appartenenza.

Una serata quella organizzata, che si è conclusa in allegria durante la cena tenutasi a “Le Scuderie” di Villa Sabucchi.