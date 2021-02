Rischio neve, il Comune è pronto con mezzi e 90 tonnellate di sale in caso di necessità

Attivata la macchina operativa comunale che è pronta a intervenire nel caso in cui dovesse scendere neve anche nel capoluogo adriatico

Allestita la macchia operativa del Comune di Pescara per la prevista ondata di maltempo che nelle giornate di oggi, sabato 13, e domenica 14 febbraio potrebbe portare alla neve anche in città.

I mezzi spargisale (sono 90 le tonnellate di sale) e spazzaneve pronti in caso di necessità.

Allo scopo di non farsi trovare impreparata dall'ondata di maltempo, l’amministrazione comunale ha tenuto ieri mattina una riunione tecnico-organizzativa in Comune, alla quale hanno partecipato l’assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, i dirigenti e responsabili della strutture comunali di Protezione Civile e della viabilità, il comandante della polizia municipale, Danilo Palestini, oltre ai rappresentanti di Ambiente Spa.

È stato stabilito che il livello operativo in via prioritaria dovrà garantire: