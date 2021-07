Ripulita la teca che conserva i resti di Santa Gerusalemme [FOTO]

La soddisfazione del sindaco Masci: "Un passo alla volta, giorno per giorno, stiamo restituendo ai luoghi simbolici della nostra città la loro dignità"

La teca che conserva i resti di Santa Gerusalemme, di fronte alla Cattedrale di San Cetteo, è stata ripulita e riqualificata nella sua interezza. Ne dà notizia, non senza un pizzico di orgoglio, il sindaco di Pescara Carlo Masci.

Ecco le sue parole, piene di soddisfazione: "Da quanti anni questi resti non li vedevamo in mostra così nitidamente nella loro bellezza? Un passo alla volta, giorno per giorno, stiamo restituendo ai luoghi simbolici della nostra città la loro dignità".