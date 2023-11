Riqualificato con la street art il mercato di via dei Bastioni [FOTO]

È stata riqualificata con decori di street art la facciata esterna del mercato di via dei Bastioni, a Porta Nuova. Soddisfatto l'assessore comunale al commercio, Alfredo Cremonese, che parla di "un bellissimo intervento" e fa i complimenti per il lavoro svolto "al presidente della commmissione lavori pubblici Massimo Pastore, che ha svolto un'opera di rilievo attivandosi tanto, e alla consigliera delegata ai mercati Zaira Zamparelli, che ringrazio".

L'assessore parla di "un importante intervento di restyling" e spiega: "Abbiamo riaggiustato tutta la parte di fuori. Inoltre sono pronti i lavori interni per mettere a norma tutto e per realizzare nuovi box, per i quali sono già stati fatti i relativi bandi. Grazie a un bel gioco di squadra da parte di tutti, siamo riusciti a svolgere questi impellenti lavori di cui il mercato necessitava da ormai tantissimi anni".