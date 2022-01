Riqualificate le scritte sui bastioni che sorreggono il ponte Risorgimento [FOTO]

Sono in fase di riqualificazione le scritte sui bastioni che sorreggono il ponte Risorgimento. Esprime soddisfazione il sindaco di Pescara, Carlo Masci, scrivendo: "Anche i bastioni che sorreggono il ponte Risorgimento stanno riacquistando il loro originario splendore. Tra qualche giorno le scritte simboliche sulle origini di Pescara, per decenni scolorite e abbandonate al degrado, oggetto di polemiche sterili sul loro recupero, torneranno a nuova vita, e tutti passando sul ponte potranno finalmente ammirarle. Dalle parole ai fatti".

Alle parole del primo cittadino si aggiungono quelle del consigliere comunale Giampiero Lettere: "Anche l'ultimo dei tre emendamenti a mia firma approvati esattamente un anno fa in consiglio comunale è stato finalmente realizzato. Dopo il recupero del sito di Santa Gerusalemme, in via D'Annunzio, che come sapete è stato restaurato la scorsa estate, e la nuova segnaletica che indica i luoghi di interesse storico ed artistico nei principali incroci cittadini, anche Il terzo emendamento è ormai realizzato e servirà a valorizzare le scritte poste sui bastioni del ponte risorgimento, da tempo illeggibili e deturpate da scritte e graffiti. Un ringraziamento va all'amministrazione tutta e al sindaco Carlo Masci che mi ha dato fiducia, dimostrando che le buone idee vanno al di là degli schieramenti politici e che in una città da amministrare giornalmente, con mille difficoltà, contano decisamente di più le persone rispetto ai partiti".