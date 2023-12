Completata la riqualificazione del sagrato di fronte alla chiesa di Sant'Antonio [FOTO]

È stato completato l'intervento di riqualificazione dello spazio antistante la chiesa di Sant'Antonio, con l'inserimento degli elementi sferici di separazione tra l'area di rispetto pedonale del sagrato e la strada. Il sindaco Carlo Masci esprime soddisfazione: "Il confronto con il degrado del passato è oggi esaltante. Abbiamo dato il giusto riconoscimento di valore a una chiesa storica della nostra città. Siamo capitati in uno dei periodi più tragici del mondo, che la storia ricorderà come il tempo del Covid e delle guerre, ma non ci siamo persi d'animo, nonostante le difficoltà incontrate abbiamo continuato a lavorare per fare tanto, fare anche molte cose che erano state lasciate indietro in momenti certamente migliori".

Masci evidenzia che la chiesa di Sant'Antonio "meritava un sagrato degno della sua importanza, che fosse in linea con la considerazione che Pescara ha dei suoi luoghi di culto e i fedeli della loro chiesa". E annuncia: "Tra qualche giorno asfalteremo anche viale Sabucchi". Per l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese, con il restyling del sagrato di fronte alla chiesa di Sant'Antonio "abbiamo messo fine a una superficiale trascuratezza durata troppi anni".