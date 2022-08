Riqualificate le piazzette di Caprara e Villa Raspa, il sindaco: "Nuovi arredi urbani in vista dello Spoltore Ensemble"

Il Comune di Spoltore ha completato la riqualificazione della piazzetta di Caprara e della piazzetta di fronte alla chiesa di San Camillo de Lellis, a Villa Raspa di Spoltore.

Riqualificate la piazzetta di Caprara e quella di fronte alla chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore. Lo rende noto il sindaco Chiara Trulli sottolineando che “si tratta di una serie di lavori per migliorare estetica e funzionalità degli spazi più frequentati, che vogliamo estendere in futuro agli altri borghi, al fine di renderli più belli, confortevoli e attrattivi per i cittadini”.

Per quanto riguarda la sistemazione della piazzetta di Carpara ad essere state riqualificate sono state le aiuole e le fioriere all'angolo tra via Indipendenza e Rione San Rocco, dove è anche presente la casetta dell'acqua: a quell'altezza poi c'è la fermata dell'autobus. A Villa Raspa, nella piazzetta all'incrocio di via Bari e via Parigi, gli operai hanno rigenerato le panchine, sostituito i cestini, ripiantato gli alberi e sistemato le siepi, aggiustato i punti danneggiati del marciapiede che rendevano difficoltoso il passaggio alle carrozzine e i muretti di perimetrazione rotti, sui quali non era più possibile sedersi. Lavori per il quale il sindaco a nome dell'amministrazione ringrazia “il personale della Spoltore Servizi, sempre attento e puntuale nei suoi interventi. Ringrazio poi personalmente i consiglieri Bruno Ortense, delegato al borgo di Caprara, e Agustin Karaci, delegato al verde, per il supporto”.

L'occasione anche per fare il punto sui preparativi dello Spoltore Ensemble giunto alla 40esima edizione e già oggetto di critiche da aprte dell'opposizione. In particolare la Trulli fa il punto sulla sistemazione degli arredi urbani spiegando che in vista della manifestazione “a Largo San Giovanni, dove sono in programma gli spettacoli principali, è prevista la ripiantumazione di fioriere e aiuole: verranno scelte specie perenni da fiore e piante che arricchiscano lo spazio senza andare ad ostruire la visuale del palco, anche perché vogliamo dare continuità a questo spazio come teatro all'aperto. Gli interventi rispetteranno il tema botanico della piazza, che è quello delle palme". L'impegno del sindaco è proseguire con interventi di questo genere per rendere più bella la città, raggiungendo gradatamente anche tutte le altre frazioni del territorio di Spoltore.