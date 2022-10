Nuove attrezzature per fare sport all'aperto nel parco di via Montinope a Spoltore

Il parco di via Montinope entra nel progetto “Sport nei parchi” e sarà riqualificato con un intervento da 25mila euro, metà del quale a carico del Comune. Lo spazio che si trova accanto agli edifici Ater di Spoltore è dunque stato incluso nel piano d'azione promosso da Anci e “Sport e salute spa” e sarà ammodernato con strutture fisse per svolgere attività sportiva all'aperto con la gestione che, compe previsto dal piano stesso, sarà data ad un'associazione sportiva del territorio.

“La partecipazione a questo progetto nasce ormai due anni fa - ricorda il sindaco Chiara Trulli. L'obiettivo è portare servizi ed attività sportive o motorie nei parchi urbani, cambiando anche le modalità di gestione ed utilizzo degli spazi, allargando la partecipazione alle associazioni. Una scelta perfettamente in linea con gli intenti dell'amministrazione”. “Il progetto – sottolinea il consigliere comunale Angela Scurti - è nato nel particolare contesto sanitario legato al covid e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'epidemia. Ma i principi sui quali si basa sono validi anche al di là di un'eventuale emergenza: c'è grande richiesta di spazi non al chiuso per le attività sportive e non dobbiamo dimenticare che sempre di più le temperature stagionali favoriscono attività all'aperto”.

La volontà è dunque promuovere nuovi modelli di pratica sportiva, sia in autonomia sia attraverso associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse associazioni e i Comuni che vadano oltre a eventuali provvedimenti di emergenza per l’utilizzo di aree verdi comunali. Le associazioni sportive dilettantistiche, in accordo con l'ente, potranno svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree e nel weekend si impegnano ad offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65) grazie ad un contributo di “Sport e Salute”, che sarà erogato attraverso gli organismi sportivi di affiliazione.