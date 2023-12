Una Caffetteria-bookshop e una terrazza fruibile nel "nuovo" museo Vittoria Colonna: si va verso il cantiere [FOTO]

Si lavora con la soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per trovare le soluzioni alle prescrizioni fatte, ma una volta avuto il parere definitivo il progetto di riqualificazione del museo d'arte moderna Vittoria Colonna per un investimento complessivo di un milione e 240mila euro potrà partire. Investimento garantito grazia al partenariato pubblico-privato, dalla fondazione Abruzzo Belle Arti nata proprio per l'occasione e che riunisce diversi importanti imprenditori della città (un milione di euro) e la fondazione PescarAbruzzo (240mila euro). A occuparsi della direzione artistica è il Macro, il Museo d'arte contemporanea di Roma.

Il punto è stato fatto nel corso della commissione Ambiente presieduta da Ivo Petrelli alla presenza dell'architetto Lucio Zazzara, vicepresidente del consiglio direttivo della fonazione Summa che sta coordinando l'intervento.

Proprio la Porta del Mare del maestro Franco Summa, così come chiesto anche dalla raccolta firme promossa dalla fondazione PescarAbruzzo, sarà il cuore della rinascita del museo che si sta “ridisegnano da zero” sottolinea Petrelli. Un percorso unico cui si accederà proprio dall'opera che sarà installata in piazza Primo Maggio al posto dello spartitraffico con l'orologio presente oggi, e che si aprirà ai giardini che saranno completamente trasformati e resi fruibili per arrivare al museo vero e proprio che avrà una nuova vocazione presentandosi come un organismo sostanzialmente vivo con anche la realizzazione di una Caffetteria-Bookshop.

Il progetto è già finanziato e una volta definiti i dettagli per ottenere il lasciapassare della soprintendenza resterà solo l'ultimo passaggio prima di partire, sottolinea Petrelli e cioè il definire con l'ufficio Mobilità la viabilità di piazza Primo Maggio “con la riorganizzazione delle due corsie di marcia che oggi in senso monti-mare conducono sul lungomare nord o in senso mare-monti consentono l’ingresso nell’area di parcheggio adiacente la Chiesa del Mare”. Parcheggio che, ha rilevato la soprintendenza, sarebbe interessante vedere oggetto di intervento da inglobare nella riqualificazione complessiva e su cui si sta già ragionando spiega il presidente di commissione. L'intervento sul museo Vittoria Colonna infatti, spiega Petrelli, “potrà essere l’occasione per ridisegnare anche l’area tutt’attorno la Chiesa del Mare, nata senza un sagrato con accanto un freddo parcheggio, e anche la viabilità attorno alla Porta del Mare e sul tratto centrale della riviera, tra la Porta e la Nave di Cascella”. L'accelerazione per arrivare presto all'avvio dell'intervento è stata possibile, sottolinea, “attraverso uno strumento simile al project financing che assicura una corsia preferenziale e procedure accelerate per intervenire sul patrimonio pubblico per fini culturali”.

“È già in corso da mesi il dialogo con la soprintendenza che è forse la parte più complessa, ma come ha riferito l’architetto Zazzara, si è finalmente arrivati all’approvazione nella commissione del partenariato speciale, dunque l’atto conclusivo della procedura, e si è nella fase di chiusura del progetto con la stessa soprintendenza per alcuni approfondimenti richiesti – sottolinea -. L’intervento parte inevitabilmente con la riqualificazione del Museo Colonna, 3mila metri quadrati complessivi compreso il seminterrato, e il progetto di riqualificazione tende a riproporre il recupero degli spazi culturali con l’obiettivo di creare occasioni anche per altre attività”. “Si vogliono liberare le sovrastrutture per attività e spazi più flessibili, dunque avere a disposizione spazi per le esposizioni, ma anche per iniziative artistiche estemporanee e libere. In altre parole si vuole recuperare la struttura architettonica originaria e soprattutto la luce naturale”, aggiunge Petrelli entrando nel dettaglio del progetto e rimarcando quella connessione con i giardini che permetterà di recuperar el'ingresso laterale al museo.

“L’iniziativa architettonica oggi prevede di spostare l’ingresso principale proprio sul lato dei giardini che non verranno assolutamente alterati, né si toccheranno, toglieranno o modificheranno le essenze botaniche oggi esistenti – specifica - Si interverrà sulla pavimentazione, creando un percorso più chiaro, illuminato a terra, con l’installazione di una pensilina molto semplice. Il percorso sarà spostato di 1,50 metri verso ovest, in linea con il ripristino della Porta del Mare proprio per creare una ideale continuità dell’opera con il museo. Sostanzialmente trasformeremo un giardino oggi degradato in area verde realmente fruibile. Il pianterreno del Museo verrà completamente ridisegnato con l’eliminazione delle pareti, con la realizzazione di una Caffetteria-Bookshop per piccoli eventi, presentazione di volumi, e riorganizzando l’Auditorium che verrà rivolto verso il mare, recuperando anche i servizi igienici oggi mal posizionati dietro il palco”.

Anche al piano superiore si prevedono grandi cambiamenti con la riapertura di tutte le finestre originarie “ chiuse con la precedente riqualificazione, proprio per riconquistare luce, trasparenza e il naturale affaccio sul mare, studiando anche un sistema di oscuramento da utilizzare in occasione di eventi espositivi. Infine andremo a recuperare anche la terrazza sul mare che ha un valore strategico straordinarie”, conclude il presidente.