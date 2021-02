Restyling completo per via del Castello a Spoltore [FOTO]

Restyling completo per via del Castello a Spoltore. È stata creata una seconda corsia di marcia a un piano stradale di livello inferiore rispetto a quello già esistente, che diventerà una vera e propria "terrazza" verso le colline e il mare.

Stamane l'inaugurazione: erano presenti il sindaco Luciano Di Lorito, i tecnici del Comune e delle ditte coinvolte, il vice sindaco Chiara Trulli, gli assessori Rino Di Girolamo e Stefano Sebastiani, il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani e i consiglieri Angela Scurti, Cinzia Berardinelli, Filomena Passarelli. C'era anche l'ex sindaco Donato Renzetti che, come ha ricordato Di Lorito, "era in carica quando si iniziava a progettare questo intervento".

I nuovi parcheggi in via del Castello andranno a sopperire quelli persi in piazza D'Albenzio, ora pedonalizzata. Per quanto riguarda la viabilità, il senso unico impone di utilizzare la parte della strada nuova (quella più bassa a livello altimetrico) per la discesa e quella vecchia per la salita.