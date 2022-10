Completata la riqualificazione degli impianti sportivi di Zanni e San Donato [FOTO]

Con un post pubblicato oggi sui suoi canali social, il sindaco Carlo Masci ha fatto sapere che gli impianti sportivi di Zanni e San Donato "sono pronti", in quanto è stata completata la riqualificazione delle due strutture che il Comune aveva deciso di avviare tempo fa.

"Avevamo promesso campi totalmente rinnovati, con manti sintetici di qualità, all'altezza di una grande città come Pescara, per soddisfare le esigenze di tante società calcistiche che curano la crescita dei nostri giovani attraverso l'attività sportiva dilettantistica", afferma con soddisfazione Masci. "In un momento difficile come questo non ci risparmiamo per dare ai pescaresi le risposte che cercano, in ogni circostanza. Pescara va sempre avanti", conclude il primo cittadino.