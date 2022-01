Fonte Barco a Spoltore diventerà un'area pic-nic [FOTO]

L'amministrazione comunale di Spoltore pensa concretamente a un progetto per la valorizzazione di Fonte Barco. L'area presenta al suo interno una delle fontane storiche che hanno consentito l'insediamento e lo sviluppo dell'abitato della città. È una fonte antichissima, e la cura posta nella decorazione con mattoni a bicromia in rosso e giallo lascia intendere che avesse un'importanza che va oltre quella di una fontana rurale.

"Il grande potenziale di quest'area", spiega il sindaco Di Lorito, "è dato dall'omonima fonte. Il progetto prevede una dotazione base per trasformarla in area pic-nic, attraverso tavoli e panche in legno, due strutture per barbecue, un fontanino collegato al contatore esistente e una pavimentazione adatta all'area barbecue. Verrà implementata l'illuminazione e ripristinata quella già esistente ma non funzionante. La fonte sarà ripulita, verrà sostituito il passamano in legno della staccionata e verrà innestata una siepe per contenere il lieve dislivello di terreno sul bordo".

Si vuole dunque creare uno spazio verde attrezzato, in attesa anche della realizzazione della zip-line (un cavo d’acciaio legato ad una stazione di partenza e una di arrivo e si percorre imbracati, ma con braccia e gambe libere per provare la sensazione di volare in picchiata) che dal centro storico trasporterà gli amanti dell'adrenalina proprio a Fonte Barco.