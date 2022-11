Al via la riqualificazione energetica e il miglioramento sismico degli edifici di via Caduti per Servizio

«Siamo pronti anche per l'Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici Erp (edilizia residenziale pubblica, ndr) di via Caduti per Servizio nel rione Fontanelle di Pescara».

Ad annunciarlo è Massimo Pastore, presidente della commissione consiliare Lavori Pubblici.

Il complesso residenziale oggetto di verifica è formato da 5 fabbricati con ingresso in via Caduti per Servizio, ognuno composto da due corpi di fabbrica giuntati tra di loro.

Sui 5 edifici residenziali comunali verrà effettuata la sostituzione di tutti gli infissi (con doppi vetri e nuovi cassonetti comprensivi di rulli e avvolgibili), di tutte le caldaie (con caldaie a condensazione), di tutte le canne fumarie. Previsti il cappotto di un fabbricato deteriorato, la riparazione di alcuni frontalini e parapetti, la pittura di alcune facciate, la sostituzione della pavimentazione di alcuni balconi. Inoltre, come spiega Pastore, sul fabbricato A sarà eseguito anche un intervento strutturale che produrrà un miglioramento sismico. L'importo totale del progetto è di 3.190.000 euro comprensivo dell'incremento del 10% legato alla indizione di gara entro fine anno 2022.