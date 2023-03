Incontro con i cittadini per presentare la riqualificazione del belvedere e gli interventi di sicurezza geologica

Riqualificazione del belvedere e interventi sul fronte della sicurezza geologica.

Questi gli argomenti al centro dell'incontro con la cittadinanza organizzato dall'amministrazione comunale di Spoltore.

L'evento è in programma lunedì 6 marzo alle ore 17:30 nella sala consiliare.

Verranno presentati gli interventi che nel centro storico interesseranno la prevenzione del dissesto idrogeologico, con la parziale riqualificazione del belvedere su Largo Gaist, e le modifiche temporanee alla viabilità, da via Dietro le Mura a via del Cimitero, che saranno necessarie per consentire la presenza del cantiere. Partecipano i tecnici dei Comune, dell'impresa che eseguirà i lavori, la polizia locale e gli amministratori.