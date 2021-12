Messi a nuovo i bagni di Largo Madonna: rimosse le scritte e lavati i sanitari [FOTO]

I bagni pubblici che si trovano ai colli, di fronte alla chiesa della Madonna dei Sette Dolori, sono stati letteralmente messi a nuovo. Gli operai del Comune hanno provveduto alla rimozione delle scritte presenti nei pressi di Largo Madonna, con il contestuale lavaggio di tutti i sanitari. Le condizioni in cui versavano i locali prima dell'intervento erano decisamente critiche; ora, a lavoro ultimato, la situazione è decisamente migliorata, come è possibile vedere anche dalle fotografie. Il sindaco Carlo Masci sottolinea che "è stato eliminato il degrado di diversi anni".

In vista dell'Immacolata Concezione, però, gli addetti di Ambiente si sono occupati anche del risciacquo di marciapiedi e strade, nonché della pulizia dei tombini. In piazza Duca degli Abruzzi è stata lavata la fontana. Gli operatori hanno fatto sentire la propria presenza anche in via Sacco, Largo Paolucci, via Parini (angolo via Carducci), via Firenze, via Cesare Battisti e piazza Muzii. Lavate, inoltre, le scale dello scivolo alla Golena sud, la galleria Mazzini e l'area del porticato di via Parini.