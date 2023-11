A sei mesi dal Giro d'Italia ripristinata la segnaletica orizzontale in viale d'Annunzio

A sei mesi dalla cancellazione per il rifacimento del manto stradale per il passaggio del Giro d'Italia è tornata la segnaletica nella zona nord di viale d'Annunzio, nel tratto antistante piazza Garibaldi e che finisce sul ponte d'Annunzio.

A renderlo noto è il consigliere comunale Paolo Sola (M5s) che della vicenda, insieme ai colleghi Erika Alessandrini e Massimo Di Renzo, si è interessato personalmente portando anche un'interrogazione in consiglio comunale per conoscere i tempi di ripristino necessari a rimettere in sicurezza l'asse viario per garantire ai disabili i loro posteggi, ai ciclisti la loro corsia preferenziale e ai pedoni l'attraversamento sulle strisce pedonali. Una vicenda che creò anche una certa bagarre in aula quando l'assessore comunale di competenza riferì che i tempi li avrebbero decisi gli uffici dato che in quel momento c'era stato un cambio nella dirigenza del servizio Lavori pubblici viste le dimissioni di Fabrizio Tristi poi travolto dall'inchiesta Tana delle Tigri e l'ingresso di Giuliano Rossi al suo posto.

Alla fine il problema è stato risolto con la segnaletica ripristinata.