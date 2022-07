Chiude temporaneamente il casello di Pescara Ovest dell'autostrada A14 per il ripristino dopo un incidente

Il casello di Pescara Ovest-Chieti dell'autostrada A14 sarà chiuso al traffico per consentire gli interventi di ripristino dei danni a seguito di un in incidente.

La stazione di Pescara Ovest-Chieti sarà chiusa in entrata verso nord, come riferisce Ansa Abruzzo.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pescara nord Città Sant'Angelo.