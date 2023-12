Viene ripristinato il doppio senso di circolazione in viale Primo Vere nel tratto tra piazza Le Laudi e via Celommi. È quanto si legge in un'ordinanza dirigenziale del Comune di Pescara, firmata da Giuliano Rossi, che informa che dalle ore 8 di venerdì 15 dicembre la strada verrà riaperta al traffico. Va ricordato che l’amministrazione ha in programma lavori di riqualificazione su quel tratto, e il 28 settembre era stato disposto il divieto di sosta e fermata sulla carreggiata tra via Celommi e piazza Le Laudi con l’istituzione del senso unico di marcia in direzione sud-nord.

Tuttavia, a seguito della chiusura della galleria San Silvestro sulla strada statale 714 per il crollo di un muro di contenimento, il traffico automobilistico in transito sul collegamento Pescara Sud-Francavilla si è riversato sulle arterie cittadine, e in particolar modo sulla statale 16 e sulla riviera sud; di conseguenza, per creare meno disagi alla popolazione durante il periodo delle feste natalizie, l'amministrazione ha ritenuto opportuno ripristinare la viabilità ordinaria lungo viale Primo Vere, riattivando al contempo il sistema di controllo elettronico dell'impianto semaforico installato in via Luisa D'Annunzio e nell'intersezione tra Villaggio Alcyone e via Luisa D'Annunzio.

L'annuncio arriva dal consigliere comunale Armando Foschi che nei giorni scorsi si era occupato della questione nel corso della riunione della commissione Mobilità, all'indomani del crollo avvenuto il 22 novembre nella galleria San Silvestro, poi chiusa al traffico. "La chiusura della galleria", sottolinea Foschi, "ha creato molti disagi agli automobilisti per cui abbiamo deciso di sospendere i lavori di riqualificazione in corso su viale Primo Vere e di riaprire al traffico questa strada, che per via del cantiere era percorribile solo in direzione sud-nord, essendo stato istituito il senso unico di marcia. Con la chiusura della galleria il traffico si è riversato tutto sulla Ss16, intasando la zona sud di Pescara e paralizzando via della Bonifica. Con questo provvedimento non solo si riducono i disagi per gli automobilisti ma anche per chi si sposta con i mezzi pubblici visto che si ripristina anche il percorso della linea 21. L'ordinanza dispone poi la riattivazione dei semafori. Sono interdetti i marciapiedi interessati dai lavori, delimitati da recinzioni".