Ripristinata nella notte la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara - Termoli

È stata riattivata alle 23 di ieri la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara - Termoli dopo la sospensione scattata alle 4 di ieri 12 maggio per un deragliamento. Lo ha fatto sapere Rfi, aggiungendo che attualmente i convogli circolano liberamente su entrambi i binari. Il deragliamento, lo ricordiamo, era avvenuto fra Fossacesia e Porto di Vasto a causa dello svio degli ultimi due carri di un treno merci nella stazione di Fossacesia.

Durante l’interruzione della circolazione Trenitalia ha effettuato servizi sostitutivi su gomma: tra Pescara e Termoli per i treni a lunga percorrenza e tra San Vito Lanciano e Vasto-San Salvo per i treni regionali. Per questo, vi erano state cancellazioni, modifiche ai percorsi e ritardi sui treni in transito.