Santilli: "Dal 9 dicembre anche le seconde e terze medie tornano in classe"

Il vice sindaco e assessore comunale all'istruzione Santilli conferma la ripresa delle lezioni in presenza dal 9 dicembre anche per le seconde e terze medie, in virtù del ritorno dell'Abruzzo alla zona arancione. L'ordinanza firmata dal governatore Marsilio, infatti, stabilisce proprio da mercoledì il ritorno in classe per tutti gli studenti delle scuole medie (finora l'attività didattica "di persona" era garantita solo per gli alunni della prima media).

L'assessore Santilli, a seguito delle voci contrastanti che si stanno rincorrendo in queste ore, ha voluto così far sapere che gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Pescara riapriranno regolarmente il 9 dicembre, cioè subito dopo l'Immacolata Concezione: tra due giorni, insomma, anche i ragazzi che frequentano la seconda e la terza media potranno tornare in aula.