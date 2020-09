Ripascimento del litorale sud, la giunta approva intervento contro l'erosione

La giunta comunale di Pescara ha approvato il progetto definitivo di "Manutenzione del litorale sud" proposto dall'assessore Isabella Del Trecco.

Dunque sarà avviato un intervento di ripascimento dell'arenile per complessivi 50 mila euro.

L’opera prevede la messa in sicurezza del tratto di costa - zona Sud ed è resa possibile dalla copertura finanziaria garantita dalla Regione Abruzzo.

L'intervento si rende necessario a salvaguardia del litorale costiero e allo scopo di migliorare la fruibilità del lungomare, oggi a rischio per via dei fenomeni di forte erosione marina. «Difatti», si legge in una condivisione del profilo Facebook del Comune, «i recenti eventi meteomarini avversi e gli effetti delle mareggiate autunnali e primaverili (rivelatesi di intensità maggiore rispetto alle medie stagionali) hanno determinato un arretramento consistente della linea di battigia, con conseguente riduzione della fascia costiera e relativi danni all’ambiente e alle attività economiche, nonché disagi per i cittadini fruitori delle spiagge. Il prelievo sarà eseguito presso la spiaggia della Madonnina (molo nord) dove è presente un accumulo naturale di sabbia verosimilmente compatibile con la zona di destinazione».