Avviata la riparazione del tratto di strada dissestato in corso Vittorio Emanuele II dopo le proteste

È stata avviata la riparazione del tratto di strada dissestato in corso Vittorio Emanuele II nel tratto centrale che per un breve periodo fu pedonale.

Il Comune di Pescara, dopo le segnalazioni e le lamentele dei commercianti e dei residenti della zona, è intervenuto tempestivamente per risolvere le criticità presenti.

La pavimentazione infatti, pensata per un'area pedonale, con il passaggio continuo dei veicoli presentava evidenti rotture e segni di usura con la presenza di buche e piccole voragini dalle quali spuntavano anche alcuni ferri.

Dunque era un pericolo soprattutto per ciclisti e centauri. Adesso si spera che la situazione sia risolta in maniera duratura.