Pozzo da riparare a Bussi sul Tirino, autorizzato prelievo in emergenza per evitare una crisi idrica

La giunta regionale abruzzese, che si è riunita ieri pomeriggio (venerdì 19 agosto), in seduta straordinaria, ha autorizzato l’ente regionale del servizio idrico integrato (Ersi) alla captazione di acqua, in caso di necessità e in emergenza, per una portata media di 90 litri al secondo, mediante l’emungimento di acqua dagli esistenti pozzi di emergenza ubicati in via della Repubblica, a Bussi sul Tirino.

L’operazione sarà effettuata per il tempo strettamente necessario (presumibilmente 10 giorni) alla riparazione del pozzo numero 8 del campo pozzi di Bussi sul Tirino, andato momentaneamente fuori servizio, e per il ripristino delle condizioni di normalità.

Tale circostanza ha, infatti, indotto Aca Spa a chiedere a Ersi Abruzzo l’autorizzazione per l’attivazione del prelievo di acqua dai pozzi di emergenza di via della Repubblica, a Bussi sul Tirino, per garantire, in parte, i volumi necessari per l’uso idrico potabile del comprensorio pescarese evitando riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti.

«Tale provvedimento riveste carattere di indiferribilità e urgenza, considerando le criticità segnalate dall’ente gestore», come fanno sapere dalla Regione, «la relativa autorizzazione viene rilasciata a seguito della preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l’utilizzazione dell’acqua a uso potabile rilasciate dal servizio igiene alimenti e nutrizione della Asl competente e con l’obbligo che le acque all’uscita del potabilizzatore presentino i requisiti previsti dalla legge anche in merito alla tutela della risorsa idrica».