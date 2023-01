Riparata la voragine in via Tommasi [FOTO]

Il sindaco Carlo Masci ci fa sapere che è stata riparata la buca in via Salvatore Tommasi, all'incrocio con via Felice Barnabei, che da più di un mese versava "in una condizione catastrofica", come sottolineato da una residente. La voragine, infatti, era stata rattoppata più volte ma necessitava di un intervento più deciso e incisivo.

Cosa che stamane è avvenuta: gli operai del Comune si sono recati sul posto per versare del bitume fresco a copertura totale di quello che ormai era diventato "un vero e proprio cratere", evidenzia la donna. "C'era il rischio che ci scappasse una caduta accidentale o che potesse scoppiare una gomma".

Masci, dal canto suo, risponde che "dopo le segnalazioni dei cittadini cerchiamo sempre di intervenire il prima possibile per risolvere le varie criticità, effettuando opere di minuta manutenzione su tutto il territorio comunale".

Relativamente, invece, al restyling richiesto per alcune strade di Porta Nuova, Masci aggiunge: "Nel primo semestre del 2023 effettueremo la riqualificazione di via Cerulli e via Mezzanotte, con la scarificazione e l'asfaltatura complessiva del manto stradale. Da oltre dieci anni i cittadini lamentavano la condizione di quelle strade: ora abbiamo trovato le risorse e realizzeremo i lavori".