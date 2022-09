Riparata la buca in via De Cesaris, i residenti ringraziano il Comune [FOTO]

È stato risolto il problema della voragine che si era aperta più di un mese fa in via De Cesaris, a pochi passi dalla movida del centro. Ne danno notizia, non senza esprimere soddisfazione, i residenti della zona, in particolar modo le famiglie che lì vicino hanno un garage di cui era diventato molto difficile usufruire, dal momento che la buca (transennata con birilli e un cartello stradale per consentirne la segnalazione ai pedoni) limitava fortemente le manovre di ingresso e uscita dal box.

Questo ciò che affermano i cittadini: "Dopo quasi due mesi e macchine massacrate dai graffi per cercare di entrare nel garage con manovre impossibili, nonché diverse multe evitate, finalmente la voragine in via De Cesaris è stata riparata. Ringraziamo chi si è adoperato per questo risultato, anche se parliamo di manutenzione ordinaria abbastanza semplice da risolvere".

In realtà la questione non era così facile, almeno a sentire il vice sindaco e assessore Gianni Santilli che si è interessato personalmente della problematica: "Siamo riusciti a risolvere una cosa lunghissima, che ha comportato un lavoro molto duro a causa di perdite pazzesche che si erano verificate con l'apertura di questa buca. Da subito avevo parlato con il responsabile dell'Aca, sollecitandolo, e lui mi aveva assicurato un intervento il più tempestivo possibile. Devo dire che l'azienda consortile acquedottistica è stata molto collaborativa, consentendoci di bloccare una volta per tutte questo problema. È stato fatto un ottimo lavoro e mi complimento per questo".