Rimandato il distacco della corrente elettrica che era previsto in centro il 23 dicembre

Rinviato il distacco della corrente elettrica che era previsto in centro domani, 23 dicembre. La notizia aveva provocato la rabbia dei commercianti, che avevano protestato per la decisione di interrompere l'erogazione dell'elettricità a ridosso del Natale.

Ora l'Enel ha comunicato il rinvio a dopo le feste. Dunque i lavori verranno effettuati più in là e, di conseguenza, i negozianti non avranno più disagi per il giorno dell'antivigilia. L'interruzione avrebbe riguardato le seguenti strade: