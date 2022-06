Rinnovato il consiglio dell'ordine degli ingegneri: premiato il gruppo di Maurizio Vicaretti

Rinnovato il consiglio dell'ordine degli ingegneri di Pescara. Le votazioni, che si sono svolte il 15 e il 16 giugno, hanno premiato il gruppo di Maurizio Vicaretti che ha portato in consiglio 10 ingegneri su 15: Maurizio Vicaretti, Andrea Salvati, Stefania Di Gregorio, Stefania Boni, Giovanna Brandelli, Arnaldo Pasqualini, Leandra D’Angelo, Carlo Galli, Paolo Cilli e Carlo Di Giovanni.

A votare è stato il 50% degli aventi diritto ovvero 765 degli ingegneri iscritti all'ordine. “Ringrazio i 763 colleghi votanti perché ci hanno premiato credendo nel progetto 'Insieme per migliorare ancora' – dichiara Vicaretti -. Il mio risultato personale non conta da solo, ma conta il riconoscimento della validità del progetto e del valore del gruppo. Ringrazio anche gli amici competitors, che con correttezza hanno conteso questo risultato, riuscendo ad essere presenti in cinque nel prossimo consiglio (Antonella Pallotta, Michelino Rossi, Francesca Mantenuto, Roberta Vasile e Lorenzo Rinaldi). Da ora in poi però, non si dovrà più parlare di due gruppi, ma di un solo consiglio: il consiglio di tutti gli iscritti, altrimenti non si va da nessuna parte o non abbiamo capito niente. Dovremo tutti impegnarci per essere presenti in tutti i tavoli dove l'ordine sarà chiamato – aggiunge -, scovando anche quelli dove si ostinano a non coinvolgerci per essere presenti anche li. Insomma si dovrà tornare a quella felice e consapevole attività di difesa della dignità di categoria pre pandemia”. Martedì 21 l’insediamento ufficiale e la distribuzione delle cariche.

L'ELENCO DEGLI ELETTI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI