"Assistito di notte con professionalità e gentilezza", il ringraziamento di un paziente al personale dell'ospedale

Ha avuto un problema alla vescica nella notte di Pasqua e intorno alle ore 3 è stato accompagnato dal figlio nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

Poche ore prima aveva fatto una biopsia alla prostata nell'ospedale di Ancona.

Ma quella notte tra il dolore e l'impossibilità di urinare l'unica soluzione è stata quella di correre in pronto soccorso.

Dopo le prime cure ricevute nel presidio di emergenza-urgenza è stato mandato nel reparto di Urologia. E dopo alcune passate nel presidio ospedaliero cittadino il paziente, tornato a casa, intende ringraziare medici e infermieri per la professionalità e la gentilezza che hanno avuto nei suoi confronti. «Il mio grazie al personale medico e infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara», scrive l'uomo, «per la loro elevate professionalità, per l'impegno e la cortesia con cui si sono prodigati per assistermi e fornirmi le cure del caso. È incoraggiante verificare personalmente il buon funzionamento della sanità e dei servizi resi efficacemente al cittadino nei momenti di difficoltà».

Il paziente ringrazia Alessandra Luciani, infermiera del pronto soccorso, i medici del pronto soccorso, Maurizio Monti e Pantaleone Straccini, e i dottori Di Pietrantonio e Straccini del reparto di Urologia.