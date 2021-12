Ringhiera divelta da mesi e pericolo caduta all'incrocio tra strada Colle Falcone e strada Colle Pizzuto [FOTO]

Ringhiera divelta in strada Colle Falcone all'incrocio con strada Colle Pizzuto a Pescara con conseguente pericolo di caduta.

La situazione di degrado è in essere ormai da molti mesi.

Da quando una prima porzione di ringhiera è stata abbattuta in seguito a un incidente stradale.

Il vuoto verso il terreno sottostante (circa 3 metri), sul quale ci sono numerosi ulivi, era stato solo segnalato con l'apposizione del nastro bianco e rosso. Negli ultimi giorni però è caduta una seconda parte di ringhiera e il vuoto che si è venuto a creare è davvero ampio e pericoloso. Considerando che al di sotto potrebbero finire sia veicoli come automobili, furgoni, moto e scooter ma anche ciclisti e le tante persone che passeggiano sia da soli che con i cani in quella zona. I residenti hanno già segnalato varie volte questa situazione di pericolo ma al momento nessuno è intervenuto per effettuare la riparazione.