Rinforzi per il comando provinciale dei carabinieri: tra neopromossi e allievi sono 18 i militari in più e sono già operativi

Nuovi rinforzi per il comando provinciale dei carabinieri di Pescara: 13 nuovi militari e 5 allievi marescialli provenienti dalle Scuole allievi iniziano la loro avventura sul territorio con i 5 allievi aggregati in occasione del loro periodo di tirocinio.

La cerimonia di benvenuto si è svolta nella sede del comando in viale Gabriele d'Annunzio alla presenza tra gli altri del comandante Riccardo Barbera che ha espresso tutta la sua soddisfazione riferendo che tutti e 18 sono già operativi nei servizi di controllo del territorio.

“Questi giovani professionisti sono stati formati per diventare tutori dell’ordine e operatori sociali sensibili e attenti al dialogo con la popolazione e il loro percorso formativo ha previsto l’acquisizione di competenze tecniche, ma soprattutto l’apprendimento di come utilizzarle al meglio, anche in situazioni critiche”, sottolinea l'arma nella nota con cui ufficializza il loro arrivo.

“La presenza di queste nuove risorse mira ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’arma rafforzando gli organici”, si legge ancora. I neopromossi sono stati destinati ai quattro comandi compagnia della provincia di Pescara e da qui alle rispettive stazioni dipendenti.

Una scelta con cui si mira appunto a rafforzare la presenza dei carabinieri sul territorio e di conseguenza aumentare il numero dei servizi preventivi e repressivi per il contrasto dei reati nell’intera provincia e in particolar modo nella Val Pescara “fornendo una pronta ed efficace risposta alle esigenze dei cittadini e diventare un punto di riferimento per la comunità locale.

L’arrivo di questi nuovi Carabinieri è un segnale positivo per la provincia di Pescara e per l’arma dei Carabinieri – conclude la nota -, che continua a investire nella formazione dei propri professionisti per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione”.