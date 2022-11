Per fiori e lumini prezzi alle stelle e il settore va in crisi, ma ad un omaggio "simbolico" non si rinuncia

Qualcuno non li compra neanche più i fiori e chi lo fa cerca qualcosa che “faccia volume” o fa un acquisto simbolico perché la tomba di un proprio caro spoglia non vuole proprio lasciarla. Certo chi spende di più c'è ancora, ma la media degli acquisti non supera i 10 euro: la crisi si fa sentire e nonostante chi vende al consumatore cerca di contenere i prezzi oggi “si lavora il doppio per guadagnare la metà”.

A dircelo è Simone Albertinelli che da oltre 20 anni fa il fioraio e che la sua attività ce l'ha davanti al cimitero di San Silvestro così come Alessandro Mazzone. Al microfono nessuno vuole parlare, ma a telecamere spente si raccontano. Raccontano le loro difficoltà, ma anche quelle di chi i fiori li va a comprare e c'è chi lo fa quasi ogni giorno o meglio sarebbe dire lo faceva. Per chi vende i rincari, spiegano, vanno dal 30 al 50 per cento. Il salasso maggiore è sui luimini in cera che hanno raggiunto rincari fino all'80 per cento spiega Simone. Sia lui che il collega non ne compreranno più perché il margine di guadagno attuale è zero, affermano e perché anche chi compra oggi sceglie quelli elettrici dato che durano di più e quel costo leggermente maggiore si ammortizza nel tempo. Il costo della cera, dunque, è aumentato in modo esponenzia e "oggi a noi li vendono al prezzo cui li vendevamo al cliente", spiega Simone. Questo vuol dire che se il rivenditore deve comprarlo ad oltre un euro dovrebbe venderlo almeno a due e nessuno se la sente di aumentare tanto il prezzo. Farlo, tra l'altro, significherebbe comunque non venderli e se già ora che il rincaro è stato contenuto non lo si vende, pensare di portarlo ad un prezzo simile sarebbe inutile. Ecco perché già passati questi giorni di festa Simone non ne prenderà più così come Alessando che lo stop lo darà a dicembre. "Noi non compriamo bancali come nella grande distribuzione - spiega quest'ultimo - per cui a questo punto non conviene proprio prenderli".

Simone Albertinelli con il figlio Alessio

Con i fiori non va meglio. Come detto i rincari vanno dal 30 al 50 per cento stando a quanto ci raccontano. Non solo. Anche rifornirsi è diventato difficile. Dall'Olanda di fiori non ne arrivano più, ci dice Alessandro e la colpa è sempre dei rincari in particolare quelli dei trasporti. Il caro carburante sta rendendo difficile l'import e l'export e anche nel settore fiori e questo la dice lunga su quanto in realtà la crisi sia di tutta la filiera senza dimenticare che per conservarli, i fiori, ci sono costi di riscaldamento, come per produrli quelli delle materie prime a cominciare dai concimi. Tutte spese aumentate che diventano rincari per tutti: in ultimo per il consumatore. Non vendere non si può e per questo si cerca di applicare un aumento mininmale, ma per chi lavora vuol dire lavorare di più e guadagnare meno perché la contrazione dell'acquisto resta comunque.

Chi va oggi a comprare fiori da potare ai propri cari spende un minimo di 2 euro per un fiore simbolico ad un massimo di 10, spiega Alessandro con i clienti che preferiscono acquistare esemplari voluminosi perché per chi si prende cura delle tombe delle persone amate, addobbarle ed omaggiarle vuol dire tenere vivo un legame indissolubile.

“Abbiamo ridotto il margine di guadagno – spiega ancora Simone -. A fronte di aumenti fino al 50 per cento noi abbiamo applicato un aumento del 20, ma la spesa è scesa a sua volta di circa il 50 per cento. E' chiaro che se il costo del prodotto aumenta, ma non aumentano pensioni e stipendi le persone devono pur tagliare da qualche parte e noi sappiamo che questo non è un bene primario. Si compra il simbolo, ma i più non vanno oltre”. C'è anche chi gli aumenti non li ha applicati perché spera che i rincari, come accaduto altre volte, raggiunto il picco inizino a scendere, ma questa volta è l'incertezza a farla da padrone e quando chiediamo se pensa di poter restare nello standard di sempre anche guardando al domani la risposta è impossibile darla.

Per tutti la certezza è una: a fine mese la scarsità di margine di guadagno tra meno acquisti e prezzi alle stelle si sente nonostante si cerchi di contenere gli aumenti al momento della vendita.

Loro dallo Stato sino ad oggi e cioè da quando è arrivato prima il covid e poi la crisi economica, di aiuti non ne hanno avuto e l'auspicio è che qualcosa cambi. Certo è che, dice ancora Simone, il rischio che qualcuno possa chiudere è concreto. “Noi bene o male andiamo avanti – conclude -, ma in tanti a Pescara hanno già chiuso e non parlo nello specifico di questo tipo di attività. E' una crisi che colpisce tutti in tutti i settori comprese famiglie e pensionati. Per noi lavorare oggi vuol dire farlo il doppio guadagnando la metà”.

Insomma a metterlo un fiore sulla tomba di un caro non si rinuncia, ma persino un gesto così semplice sta diventando incredibilmente complicato.